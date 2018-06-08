"Тоттенхэм" объявил о продлении контракта с Кейном

"Тоттенхэм" в Твиттере объявил о продлении контракта с нападающим Харри Кейном. Новое соглашение между форвардом и "шпорами" рассчитано до лета 2024 года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что по условиям нового контракта 24-летний футболист будет получать 200 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, его годовая зарплата превысит 15 миллионов фунтов.

Напомним, Кейн выступает за лондонцев с 2011 года. В прошедшем сезоне в 48 матчах он отличился 41 раз.