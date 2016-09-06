18:08 | ФУТБОЛ — Англия

"Тоттенхэм" объявил о продлении контракта с Эриксеном

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Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба "шпор". Новый контракт датчанина рассчитан до лета 2020 года, тогда как предыдущий действовал до 2018-го. По информации английских СМИ, главный тренер команды Маурисио Покеттино настоял на продлении контракта с игроком, хотя сам Эриксен не сразу принял соответствующее решение.

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