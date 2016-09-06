"Тоттенхэм" объявил о продлении контракта с Эриксеном

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба "шпор". Новый контракт датчанина рассчитан до лета 2020 года, тогда как предыдущий действовал до 2018-го. По информации английских СМИ, главный тренер команды Маурисио Покеттино настоял на продлении контракта с игроком, хотя сам Эриксен не сразу принял соответствующее решение.

NEW CONTRACT: We are delighted to announce that @ChrisEriksen8 has signed a new contract with the Club until 2020. pic.twitter.com/AvJ2NFEQF7 – Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 6 сентября 2016 г.