"Тоттенхэм" обошел "Челси" в борьбе за Льоренте

Нападающий "Суонси" Фернандо Льоренте в ближайшее время может стать игроком "Тоттенхэма", утверждает BBC. "Шпоры" обошли в борьбе за 32-летнего испанца "Челси", несмотря на хорошие отношения форварда с главным тренером "синих" Антонио Конте. "Лебеди" уже приняли предложение "Тоттенхэма", клубу осталось согласовать контракт с самим игроком.

В случае если сделка все же состоится, вполне возможно, что "шпоры" отпустят в аренду Винсента Янссена. В минувшем сезоне на счету Льоренте 15 голов в 33 матчах премьер-лиги.

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