"Тоттенхэм" не сумел переиграть "Вест Хэм"

Матч 21-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" – "Вест Хэм" завершился со счетом 1:1. На гол полузащитника Педро Обианга "шпоры" на 84-й минуте ответили точным ударом нападающего Сон Хын Мин.

Чемпионат Испании

Премьер-лига

21-й тур

"Тоттенхэм" - "Вест Хэм" - 1:1 (0:0)

Голы: Обианг, 70 (0:1). Сон Хын Мин, 84 (1:1).

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Орье, Дэйвис (Льоренте, 82), Санчес, Сиссоко (Ваньяма, 74), Эриксен, Дайер (Ламела, 74), Алли, Сон Хын Мин, Кейн.

"Вест Хэм": Адриан, Сабалета, Огбонна, Рид, Масуаку, Нобл, Куяте, Обианг, Ланцини (Кэрролл, 85), Райс, Эрнандес (Айю, 65).

Предупреждения: Кэрролл, 87. Нобл, 90.

Судья: Дин.

4 января. Лондон. Стадион Wembley.

Турнирная таблица чемпионата Англии – здесь