"Тоттенхэм" не сумел переиграть "Вест Хэм"

Матч 21-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" – "Вест Хэм" завершился со счетом 1:1. На гол полузащитника Педро Обианга "шпоры" на 84-й минуте ответили точным ударом нападающего Сон Хын Мин.
Чемпионат Испании
Премьер-лига
21-й тур
"Тоттенхэм" - "Вест Хэм" - 1:1 (0:0)
Голы: Обианг, 70 (0:1). Сон Хын Мин, 84 (1:1).
"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Орье, Дэйвис (Льоренте, 82), Санчес, Сиссоко (Ваньяма, 74), Эриксен, Дайер (Ламела, 74), Алли, Сон Хын Мин, Кейн.
"Вест Хэм": Адриан, Сабалета, Огбонна, Рид, Масуаку, Нобл, Куяте, Обианг, Ланцини (Кэрролл, 85), Райс, Эрнандес (Айю, 65).
Предупреждения: Кэрролл, 87. Нобл, 90.
Судья: Дин.
4 января. Лондон. Стадион Wembley.
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