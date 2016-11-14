"Тоттенхэм" не готов сделать Кейна самым высокооплачиваемым игроком

Нападающий Харри Кейн и "Тоттенхэм" приостановили переговоры о новом контракте, утверждает The Sun. Форвард, который по нынешнему соглашению зарабатывает 60 тысяч фунтов стерлингов в неделю, хочет стать самым высокооплачиваемым игроком "шпор". В свою очередь лондонцы не готовы пойти на такой шаг.

На данный момент наибольшую зарплату в клубе получает Мусса Сиссоко, перешедший летом из "Ньюкасла". "Шпоры" платят хавбеку 95 тысяч в неделю, что на 35 тысяч превышает заработок англичанина.

Предполагается, что это может послужить причиной перехода Кейна в другую команду. Ране сообщалось, что в подписании контракта с форвардом заинтересованы "Манчестер Сити", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".