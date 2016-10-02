"Тоттенхэм" нанес "Манчестер Сити" первое поражение в сезоне

"Тоттенхэм" в домашнем матче 7-го тура чемпионата Англии победил "Манчестер Сити" - 2:0. Счет был открыт на 9-й минуте после автогола Александра Коларова, на 37-й минуте Деле Алли удвоил преимущество своей команды. После перерыва полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Ламела упустил возможность довести счет до разгромного, не реализовав пенальти.

Отметим, что подопечные Хосепа Гвардьолы потерпели первое поражение в сезоне во всех турнирах, а также потеряли первые очки в премьер-лиге. Команда Маурисио Покеттино благодаря этому успеху набрала 17 очков и сократила отставание от лидирующего в таблице "Сити" до одного очка.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

7-й тур

"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" - 2:0 (2:0)

Голы: Коларов, 9 - в свои ворота (1:0). Алли, 37 (2:0).

Нереализованный пенальти: Ламела (Тоттенхэм Хотспур), 65 (вратарь)

"Тоттенхэм": Ллорис, Уокер, Алдервейрелд, Фертонген, Роуз, Эриксен, Сиссоко (Дайер, 72), Ваньяма, Алли (Нкуду, 86), Ламела, Сон Хын Мин (Янссен, 90).

"Манчестер Сити": Браво, Сабалета, Стоунс, Отаменди, Коларов, Фернандинью, Фернанду Режес (Гюндоган, 53), Сильва, Хесус Навас (Ихеаначо, 66), Агуэро, Стерлинг (Сане, 87).

Предупреждения: Отаменди, 20. Ваньяма, 30. Роуз, 42. Стерлинг, 56.

Судья: Марринер.

2 октября. Лондон. Стадион White Hart Lane.

Трансляция матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити"