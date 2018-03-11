"Тоттенхэм" на выезде разгромил "Борнмут", но потерял Кейна

"Тоттенхэм" в гостях обыграл "Борнмут" (4:1) в матче 30-го тура чемпионата Англии. Победу "шпорам" принесли голы Деле Алли и Сержа Орье, а также дубль Сон Хын Мина. У проигравших единственный мяч на счету Джуниора Станисласа.

Отметим, что на 34-й минуте из-за травмы был заменен лучший бомбардир команды Харри Кейн. Форвард повредил лодыжку, вместо него на поле вышел Эрик Ламела.

После этой встречи "Тоттенхэм" поднялся на третье место в турнирной таблице, обойдя "Ливерпуль" (61 очко против 60). "Борнмут" продолжает располагаться на 12-й строчке (33).

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30-й тур

"Борнмут" - "Тоттенхэм" - 1:4 (1:1)

Голы: Станисласас, 7 (1:0). Алли, 35 (1:1). Сон Хын Мин, 62 (1:2). Сон Хын Мин, 87 (1:3). Орье, 90+1 (1:4).

"Борнмут": Бегович, Смит, Аке, Дэниэлс (Кинг, 67), С.Кук, Фрэнсис, Гослинг, Л.Кук, Станислас (Дефо, 76), Уилсон, Муссе (Айб, 67).

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Роуз (Триппьер, 81), Орье, Санчес, Дембеле, Ваньяма, Эриксен, Алли (Сиссоко, 86), Сон Хын Мин, Кейн (Ламела, 34).

Предупреждения: Роуз, 18. Гослинг, 61.

Судья: Дин.

11 марта. Борнмут. Стадион Vitality Stadium (Dean Court).