"Тоттенхэм" на выезде обыграл "Лестер"

"Тоттенхэм" обыграл "Лестер" в матче 15-го тура чемпионата Англии - 2:0. По голу в этой игре забили Сон Хын Мин и Деле Алли.

"Шпоры" поднялись на 3-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Ливерпуля" - 6 очков, от "Манчестер Сити" - 5 очков.

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16-й тур

"Лестер" - "Тоттенхэм Хотспур" - 0:2 (0:1)

Голы: Сон Хын Мин, 45+1 (0:1). Алли, 58 (0:2).

"Лестер": Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Морган, Чилвелл, Иборра (Олбрайтон, 56), Менди (Окадзаки, 79), Ндиди, Мэддисон, Ихеаначо (Геззаль, 56), Грэй.

"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Орье (Уокер-Питерс, 78), Дэйвис, Сиссоко, Уинкс, Дайер, Алли, Сон Хын Мин (Кейн, 74), Лукас Моура (Эриксен, 67).

Предупреждения: Дайер, 9. Менди, 16. Олбрайтон, 64. Грэй, 81.

Судья: Поусон.

8 декабря. Лестер. Стадион "King Power Stadium".