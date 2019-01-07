"Тоттенхэм" может открыть новый стадион 16 марта

"Тоттенхэм" может открыть новый стадион домашним матчем с "Кристал Пэлас" в 31-м туре чемпионата Англии, информирует The Sun. Встреча пройдет 16 марта, однако может быть перенесена на апрель, если "шпоры" пройдут дальше в Кубке Англии.

Ранее "Тоттенхэм" планировал, что первой игрой на новом стадионе станет встреча с "Ньюкаслом" 2 февраля. Но на данный момент этот вариант маловероятен. Сегодня клуб проведет переговоры с застройщиком, чтобы узнать состояние арены и ее готовность к открытию.

Ранее стало известно, что во время строительства стадиона "Тоттенхэма" в крыше выявлена протечка.