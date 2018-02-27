"Тоттенхэм" может начать следующий сезон с серии выездных матчей из-за строительства стадиона

Президент "Тоттенхэма" Дэниел Леви на встрече с болельщиками рассказал о том, что следующий сезон лондонский клуб может начать с выездных матчей. Это связано с постройкой нового стадиона, информирует BBC.

Новый стадион "Тоттенхэма" может не быть готов к старту следующего сезона чемпионата Англии В связи с этим руководство "шпор" может попросить премьер-лигу составить календарь так, чтобы они провели первые четыре тура на выезде.

Подобная ситуация была два года назад, когда "Ливерпуль" начинал сезон с трех матчей на выезде. Стадион "Тоттенхэма" строится на месте "Уайт Харт Лэйн".