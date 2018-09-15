"Тоттенхэм" - "Ливерпуль": составы команд

Стали известны составы "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" на матч 5-го тура чемпионата Англии.
"Тоттенхэм": Форм - Триппьер, Алдервейрелд, Фертонген, Роуз - Уинкс, Дайер, Дембеле - Эриксен - Лукас, Кейн.
Запасные - Гассанига, Санчес, Орье, Дэйвис, Ваньяма, Сон Хын Мин, Ламела.
"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнолд, Гомез, ван Дейк, Робертсон - Милнер, Вайналдум, Кейта - Салах, Роберту Фирмину, Мане.
Запасные - Миньоле, Морено, Матип, Фабинью, Хендерсон, Старридж, Шачири.
"Тоттенхэм" - "Ливерпуль": чемпионат Англии по футболу, 5-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 14.30 (время московское)