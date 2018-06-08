"Тоттенхэм" интересуется полузащитником "Астон Виллы" Грилишем

Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш может перейти в "Тоттенхэм", сообщают британские СМИ.

По данным The Telegraph, клуб из Бирмингема хочет выручить за него не менее 40 миллионов фунтов. При этом игрок является главной целью "шпор" в летнее трансферное окно. Его игра нравится главному тренеру лондонской команды Маруисио Покеттино. "Тоттенхэм" рассчитывает воспользоваться финансовыми проблемами "Астон Виллы", которая не сумела выйти в премьер-лигу, уступив в финале плей-офф "Фулхэму" (0:1).

22-летний англичанин в прошлом сезоне провел 27 матчей в чемпионшипе и забил три мяча при пяти голевых передачах.