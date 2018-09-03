"Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" сыграют на день позже из-за матча НФЛ на "Уэмбли"

"Тоттенхэм" сообщил об изменении даты проведения матча десятого тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити".

Как сообщает официальный сайт "шпор", матч премьер-лиги с "Манчестер Сити" перенесен с 28 октября (воскресенье) на понедельник, 29 октября. Игра пройдет на стадионе "Уэмбли" и начнется в 22.00 по московскому времени.

Перенос связан с тем, что 28 октября на "Уэмбли" пройдет матч НФЛ в котором встретятся "Джэксонвилл Джагуарс" и "Филадельфия Иглз". ""Тоттенхэм" пока не может проводить игры на своем новом стадионе, так как там еще не устранены проблемы с безопасностью.