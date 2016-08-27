"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" победителя не выявили

"Тоттенхэм" в домашнем матче 3-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Ливерпулем" - 1:1. На гол Джеймса Милнера с пенальти в конце первого тайма хозяева ответили мячом Данни Роуза на 72-й минуте. Напомним, что "Тоттенхэм" является соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов.

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Премьер-лига

3-й тур

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль" - 1:1 (0:1)

Голы: Милнер, 43 - с пенальти (0:1). Роуз, 72 (1:1).

"Тоттенхэм": Форм, Уокер (Янссен, 28), Дайер, Фертонген, Алдервейрелд, Роуз, Ламела, Ваньяма, Алли, Эриксен (Уинкс, 90+3), Кейн (Онома, 83).

"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Милнер, Хендерсон, Лаллана (К. Стюарт, 90+4), Вайналдум, Мане (Старридж, 88), Роберту Фирмину, Филиппе Коутинью (Ориги, 69).

Предупреждения: Роуз, 29. Мане, 32. Филиппе Коутинью, 45+1. Фертонген, 51. Ловрен, 63. Алли, 77. Матип, 90+4.

Судья: Мэдли.

27 августа. Лондон. Стадион White Hart Lane.