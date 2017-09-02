"Тоттенхэм" и "Челси" предпримут попытки приобрести Баркли в январе

"Тоттенхэм" и "Челси" все еще заинтересованы в полузащитнике "Эвертона" Росса Баркли, сообщает The Times. "Синие" были близки к покупке футболиста, однако в последний день трансферного окна англичанин отказался переходить в лондонскую команду. Сумма сделки должна была составить 32,5 миллиона евро.

Отметим, что 23-летний хавбек не сможет сыграть до конца года из-за травмы, а его контракт с "ирисками" рассчитан до конца сезона-2017/18.

Баркли является воспитанником "Эвертона". В прошлом сезоне он провел во всех турнирах 39 матчей, забив 6 голов.