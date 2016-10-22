"Тоттенхэм" и "Борнмут" сыграли вничью

В матче 9-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде разделил очки с "Борнмутом" – 0:0. Ничейная серия "шпор" достигла уже трех игр с учетом всех турниров. Лондонцы временно сравнялись по набранным очкам с лидирующими "Манчестер Сити" и "Арсеналом". Правда, у конкурентов есть еще по матчу в запасе. "Борнмут" пока расположился на девятой позиции.

Напомним, что "Тоттенхэм" является соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

9-й тур

"Борнмут" – "Тоттенхэм" – 0:0

"Борнмут": Боруц, Смит, Дэниэлс, Кук, Фрэнсис, Гослинг, Уилшир, Айб (Градель, 60), Артер, Кинг (Фрэйзер, 88), Уилсон (Афобе, 82).

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Уокер, Роуз, Дембеле, Ваньяма, Эриксен, Ламела, Дайер, Алли (Сиссоко, 72), Сон Хын Мин (Янссен, 62).

Предупреждения: Ламела, 17. Фертонген, 35. Алли, 37. Гослинг, 39. Роуз, 43. Градель, 68.

Судья: Поусон.

22 октября. Борнмут. Стадион Vitality Stadium (Dean Court).