"Тоттенхэм" хочет арендовать Иско

Полузащитник "Реала" Иско попал в сферу интересов "Тоттенхэма", сообщает Mirror. Лондонский клуб планирует арендовать 24-летнего испанца до конца сезона. Сделка может состояться в зимнее трансферное окно. Пока неизвестно, будет ли в контракте хавбека пункт о приоритетном праве выкупа со стороны "Тоттенхэма". Сам Иско неоднократно заявлял, что хотел бы продолжить выступать за мадридский клуб и не намерен покидать Испанию. В этом сезоне он провел в составе "Реала" 9 матчей, забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу.