"Тоттенхэм" едва не проиграл клубу четвертого английского дивизиона

"Ньюпорт Каунти" сыграл вничью в матче 1/16 финала Кубка Англии с "Тоттенхэмом" - 1:1. Клуб из четвертого по силе дивизиона страны открыл счет, лондонцы ушли от поражения только в последней десятиминутке.

Победитель противостояния определится в переигровке, которая пройдет ориентировочно 7 февраля на "Уэмбли".

Кубок Англии

1/16 финала

Первый матч

"Ньюпорт Каунти" - "Тоттенхэм" - 1:1 (1:0)

Голы: Амонд, 38 (1:0). Кейн, 82 (1:1).

"Тоттенхэм": Форм, Фертонген, Триппьер, Уокер-Питерс (Сон Хын Мин, 46), Фойт, Дембеле (Дэйвис, 81), Сиссоко, Ваньяма, Дайер, Льоренте (Алли, 66), Кейн.