"Тоттенхэм" дома проиграл "Вулверхэмптону"

"Тоттенхэм" в матче 20-го тура чемпионата Англии дома проиграл "Вулверхэмптону" со счетом 1:3. Единственный мяч у "шпор" забил Харри Кейн.

У гостей голы забили Вилли Боли, Рауль Хименес и Элдер Кошта.

"Тоттенхэм" занимает второе место в турнирной таблице. однако может пропустить вперед "Манчестер Сити". "Вулверхэмптон" идет 11-м.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

20-й тур

"Тоттенхэм" - "Вулверхэмптон" - 1:3 (1:0)

Голы: Кейн, 22 (1:0). Боли, 72 (1:1). Хименес, 83 (1:2). Элдер Кошта, 87 (1:3).

"Тоттенхэм": Ллорис, Алдервейрелд, Триппьер, Дэйвис, Санчес, Сиссоко, Эриксен, Уинкс, Алли (Лукас Моура, 68), Сон Хын Мин, Кейн.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Дендонкер (Жоау Моутинью, 68), Невеш, Хименес, Иван Кавалейру (Гиббс-Уайт, 85), Траоре (Элдер Кошта, 59).

Предупреждения: Дэйвис, 16. Эриксен, 42. Кейн, 82. Хонни Кастро, 82. Хименес, 85.

Судья: Аттуэлл (Англия).

29 декабря. Лондон. Стадион "Уэмбли".

"Фулхэм" - "Хаддерсфилд" - 1:0 (0:0)

Гол: Митрович, 90+1.

Нереализованный пенальти: Камара, 82 (вратарь)

"Фулхэм": Рико, Одуа, Рим, Чемберс, Кристи, Моусон (Ле Маршан, 46), Брайан, Кэрни, Сери (Камара, 46), Митрович, Вьетто (Сессеньон, 77).

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен, Леве, Конголо, Дурм, Шиндлер, Хадергьонай, Хогг, Притчард (Качунга, 65), Биллинг, Мунье (Депуатр, 65).

Предупреждения: Сери, 25. Одуа, 44. Кристи, 64. Хогг, 69.

Судья: Френд (Англия).

29 декабря. Лондон. Стадион "Craven Cottage".

"Брайтон & Хоув" - "Эвертон" - 1:0 (0:0)

Гол: Локадиа, 59.

"Брайтон & Хоув": Баттон, Даффи, Монтойя, Данк, Бернарду, Гросс, Преппер, Стивенс, Марч, Локадиа, Андоне (Маррей, 75).

"Эвертон": Пикфорд, Коулман, Динь, Зума, Кин, Мина (Сигурдссон, 65), Гей, Андре Гомеш (Калверт-Льюин, 72), Уолкотт, Бернард (Ньясс, 81), Ришарлисон.

Предупреждения: Бернард, 53. Мина, 57.

Судья: Мэдли (Англия).

29 декабря. Брайтон. Стадион "Falmer Stadium".