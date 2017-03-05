"Тоттенхэм" дома обыграл "Эвертон"

"Тоттенхэм" в домашнем матче 27-го тура чемпионата Англии нанес поражение "Эвертону" - 3:2. Решающий гол забил нападающий Деле Алли. Подопечные Маурисио Покеттино набрали 56 очков и по-прежнему занимают второе место в турнирной таблице.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

27-й тур

"Тоттенхэм" - "Эвертон" - 3:2 (1:0)

Голы: Кейн, 20 (1:0). Кейн, 56 (2:0). Лукаку, 81 (2:1). Алли, 90+2 (3:1). Валенсия, 90+3 (3:2).

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Уокер, Б.Дэйвис, Дембеле (Уинкс, 78), Ваньяма, Эриксен (Сиссоко, 87), Дайер, Алли, Кейн (Янссен, 90).

"Эвертон": Хоэль Роблес, Бэйнс, Уильямс, Коулман, Мори, Бэрри (Миральяс, 64), Шнейдерлен, Гуйе (Валенсия, 81), Баркли, Т.Дэйвис (Маккарти, 64), Лукаку.

Предупреждения: Гуйе, 29. Дембеле, 76. Уильямс, 90+5.

Судья: Оливер.

5 марта. Лондон. White Hart Lane.