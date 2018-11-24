"Тоттенхэм" - "Челси": составы команд

Стали известны составы "Тоттенхэма" и "Челси" на матч 13-го тура чемпионата Англии.
"Тоттенхэм": Ллорис – Орье, Фойт, Алдервейрелд, Дэйвис – Сиссоко, Дайер, Алли, Эриксен, Сон Хын Мин – Кейн.
Запасные - Гассанига, Фертонген, Уокер-Питерс, Уинкс, Ламела, Льоренте, Лукас Моура.
"Челси": Аррисабалага – Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луиз, Алонсо – Канте, Жоржинью, Ковачич, Виллиан, Азар – Мората.
Запасные - Кабальеро, Дзаппакоста, Кристенсен, Фабрегас, Баркли, Педро, Жиру.
"Тоттенхэм" - "Челси": чемпионат Англии по футболу, премьер-лига, 13-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 20.30 (мск)
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