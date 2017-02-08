Торган Азар: "Только Месси и Роналду сильнее Эдена"

Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар считает, что его брат Эден, выступающий за "Челси", в ближайшее время станет лучшим игроком в мире. По мнению 23-летнего бельгийца, только Лионель Месси Криштиану Роналду сильнее брата.

- Все думают, что Эден имеет потенциал, чтобы стать лучшим игроком в мире, - цитирует Goal Торгана. - Однако сейчас есть два исключительных игрока - Роналду и Месси. Они очень сильны, поэтому Эдену придется немного подождать, пока они перестанут являться таковыми или когда постареют. Для меня брат является уже одним из лучших, и я хочу в ближайшее время видеть его третьим в списке победителей "Золотого мяча".