16:15 | ФУТБОЛ — Англия

Торган Азар: "Поймите, мой брат - гений, а я нет"

0
0
0

Полузащитник "Боруссии" Менхенгладбах Торган Азар высказался о докучающих вопросах про его брата Эдена, который играет за "Челси". Младший брат считает его гением, однако заявляет, что никогда не завидовал таланту родственника.

– Что может быть более раздражающим, чем эти однотипные вопросы про моего брата? – цитирует Sport/Foot Magazine Азара. – "Кто сильнее из вас?" Я считаю, что это глупо. Нужно понимать: мой брат – гений, а я – нет. Но я никогда не завидовал этому. Я радовался за его достижения и пытался идти своим путем.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ