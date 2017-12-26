Тони Пьюлис – новый главный тренер "Мидлсбро"

"Мидлсбро" объявил о назначении Тони Пьюлиса главным тренером команды. Подробности сделки не уточняются. 59-летний специалист будет руководить командой в сегодняшнем матче чемпионшипа против "Болтона". Напомним, ранее руководство поставило клубу задачу выйти в высший дивизион Англии. На данный момент команда занимает 9-е место, отставая от лидирующего "Вулверхэмптона" на 19 очков.

Middlesbrough Football Club are delighted to confirm the appointment of Tony Pulis as manager



➡️ https://t.co/vFepPbvrKv #UTB pic.twitter.com/ZXyIbNBWFb – Middlesbrough FC (@Boro) 26 декабря 2017 г.