15:02 | Футбол — Англия

Тони Пьюлис – новый главный тренер "Мидлсбро"


"Мидлсбро" объявил о назначении Тони Пьюлиса главным тренером команды. Подробности сделки не уточняются. 59-летний специалист будет руководить командой в сегодняшнем матче чемпионшипа против "Болтона". Напомним, ранее руководство поставило клубу задачу выйти в высший дивизион Англии. На данный момент команда занимает 9-е место, отставая от лидирующего "Вулверхэмптона" на 19 очков.

 

 

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