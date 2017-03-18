Тони Пьюлис: "Мне кажется, что Венгер хочет умереть тренером "Арсенала"

Главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пьюлис перед матчем 29-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом" выразил мнение, что главный тренер "канониров" Арсен Венгер не собирается покидать свой пост. По словам наставника, французский специалист будет тренировать "Арсенал" еще 5-6 лет.



– Мне кажется, что Арсен хочет умереть тренером "Арсенала", – цитирует Пьюлиса goal.com. – Венгер – человек футбола. Думаю, что руководство полностью ему доверяет. Он войдет в историю как величайший тренер "Арсенала". Думаю, он хочет тренировать эту команду еще пять-шесть лет.



Он отличный тренер и добился фантастических успехов. Он до сих пор управляет одним из величайших клубов Европы. "Арсенал" может войти в четверку сильнейших в лиге и выиграть Кубок Англии. Это было бы великолепно.