Тони Пулис: "Меня не заботят разговоры о моем будущем"

Главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пулис после поражения от "Хаддерсфилда" (0:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии отметил, что не интересуется слухами о своем будущем в команде. На данный момент "Бромвич" занимает 16-е место в турнирной таблице.

– Меня не заботит работа руководства, не интересуюсь закулисными разговорами о моем будущем в команде, – цитирует Express Пулиса. – Моя забота – это работа с игроками. Это все, что меня волнует. И проблемой я могу посчитать то, что футболисты могут выпасть из игры.