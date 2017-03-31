Тони Пулис: ""Манчестер Юнайтед" заполучил нужного тренера в лице Моуринью"

Главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пулис накануне матча 30-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" отдал должное сопернику и его наставнику Жозе Моуринью. Также он отметил, что его команде стоит надеяться в предстоящей встрече на удачу и расслабленность оппонента.

- "Манчестер Юнайтед" заполучил нужного тренера, и клуб идет в правильном направлении, - цитирует BBC Пулиса. - Жозе знает, как побеждать с большими клубами. "Вест Бромвич" должен рассчитывать на везение и сыграть на максимуме, а также надеяться, что у "Манчестер Юнайтед" будет выходной день. У "МЮ" не только 11 игроков, даже если кто-то получает травму, у них есть игроки на замену, которые тоже стоят больших денег.