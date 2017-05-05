Тони Пулис: "Если "Вест Бромвич" сможет, то подпишет Дефо"

Главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пулис подтвердил, что летом нападающий "Сандерленда" Джермейн Дефо может присоединиться к его команде. Ранее появилась информация, что 34-летний англичанин может стать свободным агентом, так как "черные коты" вылетели в чемпион-лигу.

- Да, фактически Дефо летом может стать свободным агентом, но его подписание добавит огромные расходы любому клубу, - цитирует BBC Пулиса. - У нас есть много разных игроков на примете, посмотрим, что произойдет летом. Если Дефо будет одним из тех, в ком "Вест Бромвич" нуждается, то подпишем его, если сможем.