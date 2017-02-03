Тони Пулис: "Бераино? Теперь это не наша проблема"

Главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пулис не стал комментировать информацию о том, что бывший нападающий его команды Саидо Бераино в сентябре сдал положительный внесоревновательный тест на наркотики. По данным английских СМИ, из-за этого перешедший в "Стоук Сити" форвард не играл три месяца в первой части сезона.

– Теперь это не наша проблема. "Стоук Сити" мы предоставили правдивую информацию обо всем, что клуб нас спрашивал, – цитирует ВВС Пулиса. – Мы не рассчитывали на Бераино, потому что уровень его готовности, физической и психологической, не соответствовал нашим требованиям. Клуб проявил фантастическое отношение к Саидо. Мы защищали его постоянно. Он должен быть очень и очень нам благодарен.