Тони Адамс: "Я не вижу, что Эмери сделал за 6 недель в "Арсенале"

Бывший капитан "Арсенала" Тони Адамс раскритиковал игру лондонцев в первом туре чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (0:2). По его мнению, новый главный тренер Унаи Эмери не поставил команде игру в обороне. Эмери возглавил "Арсенал" летом, сменив Арсена Венгера, который работал с клубом с 1996 года.

- Это была точно такая же игра. Я был немного опустошен и разочарован. Арсен всегда играл в атакующий футбол, я хотел, чтобы новый тренер пришел и закрути гайки. Последние десять лет мы часто пропускали голы.

Я хотел, чтобы тренер использовал нового вратаря, поработал с четверкой защитников, использовал двух опорников, сыграл бы на ноль. Все кричало, чтобы он так сделал. Но я этого не увидел. Я не увидел его работы. Я не знаю, чем он занимался последние шесть недель. Он проводил ротацию всех игроков и давал им свободу действий. У него были хорошие результаты, но это была предсезонка. С первой минуты я бы наигрывал одного вратаря, одну четверку защитников, создал бы надежную базу, которой у нас не было последние 10 лет.