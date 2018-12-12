Тони Адамс станет президентом английской регбийной лиги

Бывший капитан "Арсенала" и сборной Англии Тони Адамс в ближайшее время возглавит английскую регбийную лигу.

Этот пост он займет следующим летом, после того, как его покинет действующий президент организации Энди Бернэм.

"Это назначение - огромная честь для меня. Я отнесусь со всей страстью к работе по повышению менталитета игроков и всех сотрудников лиги. С удовольствием постараюсь сделать регби лидирующим видом спорта в Англии", - приводит слова Адамса Sky Sports.

Тони Адамс играл за "Арсенал" с 1983 по 2002 годы. Выступая на позиции центрального защитника, он провел 504 матча, в которых забил 32 гола. Также Адамс сыграл 66 встреч за сборную Англии, в которых отличился пять раз. Является автором последнего гола английской национальной команды на старом "Уэмбли".