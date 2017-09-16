Томори и Ларссон - в старте "Халла" на матч с "Сандерлендом"

Стал известен состав "Халл Сити" на матч 8-го тура чемпионшипа против "Сандерленда". Напомним, что команда Леонида Слуцкого имеет серию поражений из двух матчей подряд. В последних шести встречах "Халл" одержал всего одну победу.

"Халл Сити": Макгрегор, Айна, Кингсли, Доусон, Эктор, Томори, Ларссон, Хенриксен, Гросицки, Боуен, Дико.

Запасные: Маршалл, Кларк, Мейлер, Ирвин, Тораль, Диоманде, Кемпбелл.

"Халл" занимает 16-е место в турнирной таблице, "Сандерленд" – на 20-й строчке.

Напомним, что матч начнется в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи