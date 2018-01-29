Тим Кэйхилл спустя 14 лет вернулся в "Миллуол"

"Миллуол" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим сборной Австралии Тимом Кэйхиллом, который известен по выступлениям за "Эвертон". Соглашение 38-летнего форварда с командой чемпионшипа рассчитано до конца сезона-2017/18.

Таким образом, Кэйхилл рассчитывает поддерживать форму, чтобы попасть в состав "соккеруз" на чемпионат мира 2018 года. Соперниками австралийцев по группе станут Франция, Дания и Перу.

Предыдущим клубом футболиста был "Мельбурн Сити", за который он выступал с 2016 по 2017 год. Также он защищал цвета "Нью-Йорк Ред Буллз", "Шанхай Шеньхуа" и "Ханчжоу Гринтаун".

Отметим, что нападающий начинал карьеру в профессиональном футболе именно в "Миллуоле". Он провел сезон-1997/98 в молодежном составе "львов", а с 1998 по 2004 год играл за основной состав команды.