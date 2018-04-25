Тим Кэйхилл дисквалифицирован на 3 матча за удар соперника локтем

Полузащитник "Миллуолла" Тим Кэйхилл был дисквалифицирован на 3 матча за удар локтем нападающего "Фулхэма" Александра Митровича во время матча 44-го тура чемпионшипа (0:3). 38-летний австралиец согласился с наказанием.

"Я получил трехматчевую дисквалификацию, и я всегда буду признавать ответственность за свои действия на футбольном поле и за его пределами, представляя "Миллуол". Моя цель теперь состоит в том, чтобы внести свой вклад в тренировочный процесс и помочь моим товарищам по команде попытаться обеспечить место в плей-офф", - написал Кэйхилл в Твиттере.