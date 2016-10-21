Тибо Куртуа: "Я всегда буду благодарен Жозе Моуринью"

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа считает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не будет думать о мести во время выездного матча 9-го тура чемпионата Англии против своей бывшей команды. По словам бельгийского вратаря, португальский специалист просто будет стараться добиться победы над принципиальным соперником.

– Я не думаю, что в матче против "Челси" Моуринью будет думать о мести, – приводит Sky Sports слова Куртуа. – Считаю, что он просто стремится показать всем, что является тренером топ-уровня и жаждет добиться успеха со своей нынешней командой. Если вы хотите достичь небывалых высот, то нужно выигрывать матчи против топ-клубов, в особенности – против принципиального соперника. Португалец стремится к этому, но и мы жаждем победы ничуть не меньше. Мы не собираемся ничего доказывать Моуринью – мы просто хотим выиграть, потому что нам предстоит помериться силами с одним из грандов премьер-лиги. Эта игра – особенная.

Мне было приятно работать с Моуринью, он топ-тренер, который вернул меня обратно в команду. После этого мы стали чемпионами. Я всегда буду ему благодарен.