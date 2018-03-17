Тибо Куртуа: Я верен "Челси"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа считает, что разгар сезона - не лучшее время для подписания нового контракта с клубом. Действующее соглашение между бельгийским голкипером и "синими" рассчитано до лета 2019 года.

- Я верен "Челси", - цитирует Evening Standard Куртуа. - Мой контракт рассчитан до следующего года и я его отработаю. Я сделаю все возможное для этого. Очевидно, что он пока не продлен, но я считаю, что сейчас неподходящий момент. Думаю, лучше долждаться конца сезона.

Все, что я могу сказать: "Я верен "Челси", так будет и в следующем году.

Отметим, что ранее появлялись сообщения о возможном переходе Куртуа в "Реал".