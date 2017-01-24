Тибо Куртуа: "Возможно, другим командам на руку слухи о конфликте Косты и Конте"

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа назвал спекуляциями прессы слухи о конфликте нападающего Диегу Косты и главного тренера Антонио Конте. Игроки "синих" были спокойны насчет испанского форварда, так как знали, что у него лишь небольшая травма.

- Мы были абсолютно спокойны насчет Косты, потому что знали, какова ситуация, - цитирует пресс-служба клуба Куртуа. - Пресса занимается спекуляциями, и, возможно, другим командам на руку подобные вещи. Но мы знали, что это была всего лишь незначительная травма, и иногда приходится пропустить одну игру. Он вернулся в состав, был полностью готов к игре и забил гол. Это здорово. На прошлой неделе о нем много говорили. Он был спокоен, усердно работал на тренировках, что и продемонстрировал в игре с "Халлом".

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