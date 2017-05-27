Тибо Куртуа: "Возможно, "Арсенал" хотел выиграть больше, чем "Челси"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа после финала Кубка Англии против "Арсенала" (1:2) отметил, что команда не была удивлена игрой "канониров". Бельгиец подчеркнул, что "Арсенал" хорошо смотрелся и в последних матчах чемпионата Испании.

- Не сказал бы, что мы были удивлены игрой "Арсенала", поскольку в последних матчах чемпионата они смотрелись хорошо, - цитирует BBC Куртуа. - Мы понимали, что будет трудно. Нам удалось сравнять счет, что обычно придает импульса, но не в этот раз. Любая команда настраивается серьезным образом на Кубок. Вероятно, "Арсенал" больше хотел победить, поскольку мы уже выиграли чемпионат.

Трансляция матча "Арсенал" – "Челси"