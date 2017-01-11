Тибо Куртуа: "В детстве я неплохо играл в волейбол"

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа признался, что в детстве был неплохим игроком в волейбол, но затем полностью переключился на футбол. Также он отметил большую работу Федерации футбола Бельгии по развитию футбольных академий в стране.

– В Бельгии очень хорошо развиваются молодежные академии после того как туда были инвестированы серьезные средства, – цитирует пресс-служба клуба Куртуа. – Это сыграло большую роль в том, какое у нас сейчас выросло поколение игроков. Федерация бельгийского футбола оказывает широкую поддержку молодым футболистам и, думаю, это приносит свои плоды.

– Какой вид спорта помимо футбола популярен в Бельгии?

– Я бы сказал, что хоккей и велоспорт выделяются на фоне остальных видов спорта. Моя семья играет в волейбол, который тоже можно считать популярным, но в плане специальной инфраструктуры для этого вида спорта мало что развивается. В детстве я неплохо играл в волейбол до того момента, пока полностью не переключился на футбол.