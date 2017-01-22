15:42 22 января | ФУТБОЛ — Англия

Тибо Куртуа: "Слух про Диегу Косту не смог дестабилизировать "Челси"

0
0
0

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа подчеркнул, что информация о ссоре нападающего Диегу Косты с главным тренером лондонцев Антонио Конте не повлияла на команду. При этом голкипер подчеркнул, что это стало для "синих" сюрпризом.

Позже сообщалось, что форвард получил выгодное предложение от одного из китайских клубов.

- Слух про конфликт с Костой был неприятным для "Челси", - приводит Goal.com слова Куртуа. - Эта информация перед матчем с "Лестером" стала для нас сюрпризом, но не повлияла на игру, потому что мы знали правду.

Он не мог тренироваться из-за травмы. Ты не можешь заниматься в общей группе, если не готов на сто процентов. Может быть, это было попыткой дестабилизировать ситуацию в "Челси", но мы не обратили на это внимания.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ