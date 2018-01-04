Тибо Куртуа: "Скоро подпишу новый контракт с "Челси". Азар - тоже"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа подтвердил информацию о том, что он в ближайшее время подпишет новый контракт с лондонским клубом. По данным Telegraph, соглашение бельгийского голкипера с "синими" будет рассчитано до конца сезона-2022/23.

- Сделка близка к завершению, - цитирует HLN Куртуа. - Поддерживаем ли мы с Эденом Азаром друг друга? Да. Он сказал, что подпишет новый контракт, если подпишу я. Я сказал ему тоже самое.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что в услугах Куртуа и Азара заинтересован "Реал".

Напомним, Куртуа выступает за "Челси" с 2011 года (с 2011 по 2014 год он играл в "Атлетико" на правах аренды). Действующий контракт бельгийца с лондонским клубом рассчитан до конца сезона-2018/19. Азар защищает цвета лондонского клуба с 2012 года. Его соглашение с "синими" рассчитано до конца сезона-2019/20.