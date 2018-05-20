Тибо Куртуа: "После чемпионата мира увидим, останусь ли я игроком "Челси"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа отметил, что решит вопросы о своем будущем после ЧМ-2018. Ранее появилась информация, что голкипером сборной Бельгии интересуется "Реал".

– Посмотрим, что произойдет после чемпионата мира, – цитирует Sky Sports Куртуа. – Как я уже говорил в последние месяцы и недели, что после этого турнира только увидим, останусь ли я игроком "Челси". Думаю, клубу нужно усиление для повышения конкурентоспособности. Посмотрите, сколько тратят "Манчестер Сити" и "МЮ". Нам нужно работать в том же направлении. Рынок стал сумасшедшим. Сейчас платят 80 миллионов фунтов за защитников. Это невероятно.