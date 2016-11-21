Тибо Куртуа: "Новая схема игры "Челси" с тремя защитниками доставляет соперникам проблемы"

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа отметил, что команда в матче 12-го тура чемпионата Англии против "Мидлсбро" (1:0) рассчитывала добиться большей разницы в счете. По словам бельгийского вратаря, проведшего шестую подряд "сухую" встречу в премьер-лиге, соперники с трудом приспосабливаются к новой схеме игры лондонцев с тремя защитниками.

– Мы, естественно, очень рады, – приводит официальный сайт "Челси" слова Куртуа. – Нашей целью была победа, это была сложная игра, и мы знали, что она такой получится. Единственное, чего мы не сумели добиться, это более убедительной разницы в счете, ведь у нас было много голевых моментов.

У "Мидлсбро" был один хороший шанс, когда Траоре пробил выше ворот, но мы хорошо оборонялись, поэтому все сложилось удачно. Очевидно, что наша новая схема серьезно повлияла на игру, и остальным командам сложно с ней справиться. Соперник перешел на схему с тремя защитниками в концовке игры, усложнив нам задачу, потому что на поле стало меньше свободного пространства. Хорошо, что у нас всегда кто-то оказывается свободен. Мы создали много моментов и должны были забивать второй гол.