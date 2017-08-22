Тибо Куртуа: "На "Уэмбли" все команды будут выкладываться, так что "Тоттенхэму" придется тяжело"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа считает, что использование "Уэмбли" как домашнего стадиона не очень поможет "Тоттенхэму". В матче 2-го тура премьер-лиги "синие" победили со счетом 2:1.

– Если "Тоттенхэм" создаст больше шума на стадионе, будет лучше, – цитирует A Bola Куртуа. – Правда, им может понадобиться использовать динамики для создания атмосферы, потому что не все так хорошо. "Уэмбли" фантастический стадион, он заставляет вас играть еще лучше, как в Лиге чемпионов. Все команды будут выкладываться по-особому, так что "Тоттенхэму" будет непросто. Но 80 тысяч болельщиков могут стать препятствием для противника.