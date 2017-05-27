Тибо Куртуа: "Мозес не должен извиняться из-за удаления"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа после финала Кубка Англии против "Арсенала" (1:2) поздравил "канониров" с победой. Голкипер отметил, что полузащитник команды Виктор Мозес, получивший две желтые карточки, не должен извиняться перед партнерами.

– Очевидно, что мы разочарованы, но я хочу поздравить "Арсенал", – цитирует BBC Куртуа. – Они провели хороший матч. Тем не менее, их первый гол нельзя было засчитывать – сначала была игра рукой, а потом офсайд у Рэмси. Он имел непосредственное отношение к эпизоду. Мы пытались изменить ход встречи, но соперник своего добился.

Позже "Челси" остался в меньшинстве, абсолютно по делу был удален Мозес. Тем не менее, Виктору не нужно извиняться перед партнерами.

Трансляция матча "Арсенал" – "Челси"