Тибо Куртуа: "Мне нужно прибавлять в игре ногами"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа высоко оценил работу главного тренера "синих" Антонио Конте. По словам голкипера, он является одним из специалистов, который требует от своих подопечных игры на максимуме возможностей.

- Хорошо, когда вашей командой управляет требовательный тренер, - приводит Sky Sports слова Куртуа. - В таком случае тебе необходимо показывать все, на что ты способен. Именно это делает вас чемпионом. Если специалист работает по-другому, игроки могут беречь себя, что может повлечь недостаток очков.

Я хочу стать лучше, выйти на более высокий уровень. Уверен, что могу прибавить. Раньше я хорошо играл в короткий пас, но в "Атлетико" меня просили выбивать мяч. Думаю, именно в этом компоненте мне нужно прибавлять в первую очередь.