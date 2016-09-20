19:20 | ФУТБОЛ — Англия

Тибо Куртуа: "Между игроками и Моуринью чувствуется дистанция, когда результаты не идут"

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Вратарь "Челси" Тибо Куртуа считает, что у "Манчестер Юнайтед" могут быть проблемы с главным тренером Жозе Моуринью. После серии из трех поражений подряд в "МЮ" может испортиться атмосфера, по словам бельгийца.

– Моуринью уделяет большое внимание тактическим аспектам, он победитель, – цитирует Marca Куртуа. – Обычно он довольно близок с игроками. Но когда результаты не соответствуют ожиданиям, как это было в "Челси" в прошлом сезоне, ощущается определенная дистанция между ним и игроками. А вот Симеоне в "Атлетико" всегда вовлечен в командные дела. Это удивительно, как ему удается заставлять футболистов играть на пределе.

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