Тибо Куртуа: "Манчестер Юнайтед" часто нарушал правила, это в стиле Моуринью"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа считает справедливым удаление полузащитника "Манчестер Юнайтед" (1:0) Андера Эрреры в четвертьфинальном матче Кубка Англии. На 35-й минуте игры хавбек получил вторую желтую карточку за нарушение правил на Эдене Азаре.

- "Манчестер Юнайтед" часто нарушал правила, это в стиле Моуринью. Эррера получил наказание за манкунианцев, которые часто фолили на Азаре, - приводит Mirror слова Куртуа. - Судья должен был показать карточку, когда Андер нарушил правила. К сожалению, она стала для него второй.

Соперник пытался переиграть нас на психологическом уровне. Понятно, что это шло от Моуринью. Но "Челси" показал свой футбол. К сожалению, мы не забили еще, но вышли в полуфинал.