Тибо Куртуа: "Лестер" 70 минут играл лучше "Челси"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа разочарован тем, что команда не смогла одержать победу в матче 23-го тура чемпионата России с "Лестером" (0:0). По словам голкипера, на протяжении 70 минут "лисы" выглядели лучше лондонцев.

– В конце матча "Лестер" играл в меньшинстве, а мы могли одержать победу. Но на протяжении 70 минут соперник выглядел лучше, чем мы, – приводит пресс-служба "синих" слова Куртуа. – Они прессинговали, а у нас был не самый лучший день. Матчи пропущенных голов говорят о том, что "Челси" хорошо обороняется. Но нужно улучить действия в атаке.