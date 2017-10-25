Тибо Куртуа: "Кубок лиги – другой турнир, и "Эвертон" будет готов обыграть "Челси"

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа рассчитывает на победу в матче 1/8 финала Кубка лиги против "Эвертона"​. Встреча состоится сегодня, 25 октября, и начнется в 21.45 по московскому времени.

– Это кубковый матч. Как и любой кубковый матч, хочется выиграть его, – цитирует пресс-служба клуба Куртуа. – Хочется пройти дальше. С учетом травм, может быть, у нас нет возможности для широкой ротации, так что увидим, какую команду на матч выставит тренер, но я не думаю, что это тот момент, когда можно расслабляться.

Сейчас "Эвертон" выступает не лучшим образом. Не думаю, что они плохо играют, но они пропустили несколько необязательных голов, и другим командам больше везло, но чемпионат Англии – трудный турнир. Кубок лиги – другой турнир, и они будут готовы одержать победу.